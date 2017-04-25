Рекомендации по акциям: Mail.ru Group порадовала инвестбанки, а «Магнит» – нет

Morgan Stanley провел переоценку компаний медиасектора:

- понизил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $31 до $28, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $25 до $28, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $25 до $28, рекомендация «покупать» не изменилась.

Citi понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с 2500 руб. до 2300 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $43,8 до $40,4, рекомендация «держать» не изменилась.