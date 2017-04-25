В Сбербанке рассказали, чего боятся россияне больше всего

Россияне больше всего обеспокоены коррупцией в стране, озабоченность ею максимальная за два года. Помимо этого россияне озабочены безработицей в стране (более половины граждан России). Таковы данные исследования потребительских настроений, проведенного банком в начале 2017 г.

«Сбербанк КИБ» опубликовал 19-й выпуск обзора потребительской уверенности россиян «Потребительский индекс Иванова», в котором анализируются тенденции в расходах, сбережениях и потребительском поведении граждан. Данные основаны на результатах опроса 2300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 российских городах.

«Коррупция осталась основной проблемой для беспокойства — 59%, максимум за последние два года. Безработица занимает второе место, эту проблему отметили 55% (на 4 п. п. больше по сравнению с прошлым кварталом). И наконец, только 18% респондентов были обеспокоены обменным курсом рубля (на 2 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом)», — говорится в документе.

Однако потребительская уверенность россиян растет - после замедления роста потребительских цен в стране беспокойство по поводу инфляции в I квартале 2017 г. стало рекордно низким (47% респондентов отдали голоса). Данная проблема оказалась на третьем месте.

«Индекс потребительской уверенности, который немного опустился в IV квартале 2016 г. до минус 16% от минус 15% в III квартале 2016 г., улучшился до минус 10% в I квартале 2017 г. Это лучшее значение индекса с 2015 г.», — говорится в обзоре.