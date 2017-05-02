Прокурор попросил 10 лет колонии для экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус

Гособвинение просит суд приговорить президента Внешпромбанка Ларису Маркус, проходящую по делу о хищении более 114 млрд руб. банка, к 10 годам лишения свободы. «Прошу назначить Маркус наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - заявил прокурор в ходе прений сторон в Хамовническом суде Москвы во вторник.

Маркус признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и просила суд рассмотреть ее дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей, против чего не возражали ни ее бывший заместитель, вторая фигурантка дела Екатерина Глушакова, ни другие стороны процесса. Суд удовлетворил ходатайство подсудимой. Таким образом, наказание Маркус и ее подельнице не может превышать 2/3 максимально предусмотренного УК.

Президент Внешпромбанка Маркус и ее заместитель Глушакова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц). По версии следствия, Маркус с руководителем банка (родным братом) Георгием Беджамовым в мая 2009 г. в Москве создали ОПГ для хищения денежных средств у ООО «Внешпромбанк». С мая 2009 г. по декабрь 2015 г., злоупотребляя доверием клиентов банка, при помощи оформления по поддельным документам заведомо невозвратных кредитов, путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, преступники похитили более 114 млрд 166 млн руб.

По данным АСВ, около четверти (23%) розничного портфеля Внешпромбанка приходится на его бывших совладельцев – Маркус и Беджамова, объявленного в международный розыск. Беджамов должен банку почти 3,9 млрд руб., Маркус – более 1 млрд. В апреле 2016 г. Беджамов был задержан в Монако, но в июне выпущен под залог. После освобождения он перебрался в Англию.