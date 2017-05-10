Сбербанк продал акции Visa в апреле

Сбербанк России в апреле получил разовый доход от продажи акций Visa, что положительно сказалось на динамике операционного дохода до резервов, говорится в сообщении банка.

Операционный доход до резервов в январе-апреле 2017 г. вырос на 19,5% до 512,1 млрд руб. Этот показатель в апреле текущего года составил 139,6 млрд руб., увеличившись на 26,8% по сравнению со 110,1 млрд руб. в апреле 2016 г.

Доход от операций с ценными бумагами, в котором отражается сделка по продаже акций Visa, банк не раскрыл.

Сбербанк в марте 2017 г. продал акции MasterCard, за счет чего получил за месяц 9,7 млрд руб. дохода от операций с ценными бумагами.

Операционный доход до вычета резервов в I квартале 2017 г. увеличился на 16,9% до 372,5 млрд руб.

Подробности сделок по продаже Сбербанком долей в MasterCard и Visa не раскрываются. Также не известно, полностью банк вышел из капитала платежных систем или нет.