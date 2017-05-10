АИЖК планирует интегрировать в свою структуру банк «Российский капитал»

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует интегрировать банк «Российский капитал» в структуру единого института развития в жилищной сфере, говорится в сообщении АИЖК.

«Одним из важнейших вызовов для АИЖК в 2017 г. станет интеграция АКБ "Российский Капитал" в состав единого института развития в жилищной сфере. В связи с планируемым приобретением банка мы приступили к актуализации стратегии АИЖК на 2016-2020 гг.», - заявил руководитель АИЖК Александр Плутник. По его словам, задача АИЖК - развитие на базе банка прибыльного финансового института, сфокусированного на задачах развития жилищной сферы, определенных федеральным законом 225-ФЗ.

АИЖК нацелено на сохранение кредитного качества и финансовой устойчивости агентства, необходимых для реализации программы развития вторичного рынка ипотечного кредитования с использованием однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК.