Национальный депозитарий сообщил о сбое с доступом к каналу связи SWIFT

Часть депозитарных сервисов Национального расчетного депозитария (НРД) и канал связи SWIFT временно недоступны, сообщает сайт НРД. Ведомство объяснило сбой повреждением каналов связи и сообщило, что идет оперативное переключение систем и сервисов на резервный центр обработки данных.

Сначала НРД сообщил, что сервисы должны восстановиться в 13.30 мск, затем перенес это время на час - к 14.30 мск, затем сообщил, что канал связи SWIFT восстановлен.

НРД входит в группу Московская биржа, имеет статус центрального депозитария России, проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает российские и иностранные ценные бумаги.