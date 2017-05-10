Международные резервы России в апреле выросли до $401 млрд

Объем международных (золотовалютных) резервов России в апреле 2017 г. увеличился на $3,091 млрд, или на 0,8%, до $400,998 млрд с $397,907 млрд. Такие данные приводятся на сайте Банка России.

В январе - апреле 2017 г. резервы увеличились на $23,257 млрд, или на 6,2%, с $377,741 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в апреле выросла на $1,083 млрд, или на 1,6%, до рекордных $68,653 млрд, его доля в резервах в апреле увеличилась также до абсолютно максимальных 17,1% с 17,0%.

Объем валютной ликвидности, полученной банками-резидентами у ЦБ на возвратной основе, в апреле уменьшился на $696 млн до $4,131 млрд, в январе - апреле 2017 г. - на $7,266 млрд, или в 2,8 раза, с $11,397 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов. Часть резервного фонда и фонда национального благосостояния, номинированная в иностранной валюте и размещенная правительством на счетах в Банке России, которая инвестируется Банком России в иностранные финансовые активы, является составляющей международных резервов.