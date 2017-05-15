Интеркоопбанк лишился лицензии из-за «высокой вовлеченности в сомнительные операции»

Банк России с 15 мая отозвал лицензию у московского АО «Акционерный коммерческий банк "Интеркоопбанк». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 апреля банк занимал 573-е место в банковской системе России.

Регулятор сообщил, что следил за этим банком давно, поскольку тот проводил транзитные сомнительные операции, связанные с обналичиванием и выводом средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. Высокая вовлеченность Интеркоопбанка в такую деятельность «в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на ее пресечение, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности», решили в ЦБ. В этой ситуации регулятор решил вывести Интеркоопбанк с рынка банковских услуг.

В июне 2016 г. ЦБ привлек руководство Интеркоопбанка к административной ответственности за неисполнение требований закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма, сообщал портал «Банки.ру». Топ-менеджеру банка был назначен административный штраф. Регулятор тогда сообщал, что он был привлечен к ответственности по статье, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2–4 настоящей статьи».