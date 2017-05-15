Лицензии лишился московский банк «Информпрогресс»

Банк России с 15 мая отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс». Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 г. «Информпрогресс» занимал 575-е место в банковской системе страны.

Бизнес-модель банка «была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников», объясняет пресс-служба регулятора. При этом кредитная организация размещала средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски, считает ЦБ. После досоздания необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств банка снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. «Информпрогресс» не выполнил в срок предписание ЦБ о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ напомнил, что не раз применял в отношении «Инфмормпрогресса» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не сумели нормализовать его деятельность, и Банк России отозвал у него лицензию.