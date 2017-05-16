Россия увеличила вложения в US Treasuries на $13,5 млрд в марте

Россия в марте 2017 г. увеличила вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries) на $13,5 млрд до $99,8 млрд с $86,3 млрд месяцем ранее, свидетельствуют результаты исследования американского минфина.

В феврале и январе российские инвестиции в US Treasuries увеличились слабо – рост составил по $100 млн в каждом месяце.

По итогам 2016 г. объем инвестиций уменьшился на $6 млрд. В списке крупнейших кредиторов США Россия занимает место в середине первой двадцатки.

Япония сохранила позицию крупнейшего держателя американских долговых обязательств в марте: объем US Treasuries, принадлежащих стране, составил $1,119 трлн, увеличившись на $3,4 млрд. Китай, занимающий второе место, увеличил инвестиции в казначейские облигации США в прошлом месяце на $27,9 млрд до $1,088 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем $315,1 млрд, далее следует Бразилия ($259,5 млрд), затем Каймановы острова ($249,9 млрд).

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в марте вырос на $67,3 млрд до $6,079 трлн. Из этой суммы $3,867 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.