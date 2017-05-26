Рекомендации по акциям: Goldman Sachs понизил оценки нефтегазовых компаний кроме «Татнефти»

Goldman Sachs провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- понизил рекомендацию по GDR «Газпром нефти» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $24 до $19,8;

- повысил рекомендацию по акциям «Татнефти» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с 419 руб. до 471 руб.;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Газпрома» с $4 до $3,9, рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с $70 до $65, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $104 до $131, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $6,5 до $5,9, рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза» с 34,9 руб. до 31,7 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

HSBC повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 217 руб. до 240 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 200 руб. до 220 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» начал анализ акций «Группы ПИК» с прогнозной стоимостью 310 руб. и рекомендацией «держать».

«Ренессанс капитал» понизил рекомендацию по GDR «Etalon Group» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $4,5 до $4,4.

UBS понизил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» с 76 руб. до 65 руб., рекомендация «продавать» не изменилась.