Рекомендации по акциям: у Goldman Sachs неоднозначные взгляды на бумаги металлургов

Goldman Sachs провел переоценку компаний металлургического сектора:

- повысил рекомендацию по акциям Evraz с «продавать» до «держать», но понизил прогнозную стоимость с 2 до 1,9 британского фунта;

- повысил рекомендацию по GDR ММК с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость понизилась с $10,3 до $9,6;

- понизил рекомендацию по GDR «Северстали» с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость - с $18,3 до $14;

- понизил прогнозную стоимость GDR НЛМК с $30 до $24, рекомендация «покупать» не изменилась.

Raiffeisenbank повысил рекомендацию по акциям «Газпром нефти» с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость - с 224 руб. до 246 руб.

Citi повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 211 руб. до 220 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» понизил рекомендацию по акциям банка «Санкт-Петербург» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с 75 руб. до 70 руб.

«ВТБ капитал» возобновил анализ акций QIWI c прогнозной стоимостью $27 и рекомендацией «покупать».

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $11 до $12, рекомендация «держать» не изменилась.