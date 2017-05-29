Отток капитала из фондов, инвестирующих в российские акции, составил $50 млн за неделю

Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю с 18 по 24 мая 2017 г. составил $50 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, по данным EPFR, за отчетный период активные фонды вывели из российских акций $66,6 млн, а пассивные фонды пополнились на $16,6 млн. С начала года приток средств в пассивные фонды составил $1,4 млрд, тогда как вложения в активные фонды были ограничены и составляют всего $196 млн, пишут эксперты.

Фонды, специализирующиеся только на российских акциях (Russia-dedicated funds), с 18 по 24 мая потеряли $103 млн. За этот период через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) в российские акции пришло $45,7 млн. Данные о притоке или оттоке капитала из российских акций через фонды GEM и Russia-dedicated funds учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.