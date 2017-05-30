Чистая прибыль ВТБ выросла в 27 раз в январе – апреле

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 27 раз до 35,3 млрд руб. в январе – апреле 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил банк.

В апреле чистая прибыль банка выросла в 11 раз и достигла 7,7 млрд руб.

Чистые процентные доходы составили 150,3 млрд руб. за четыре месяца 2017 г. и 37,3 млрд руб. в апреле 2017 г., увеличившись на 13,4 и 9,1% соответственно. Чистые комиссионные доходы в январе – апреле выросли на 11% и достигли 26,3 млрд руб., совокупные расходы группы на создание резервов под обесценение активов увеличились на 6,8% до 59,7 млрд руб.

По состоянию на 30 апреля 2017 г. совокупные активы группы ВТБ составили 12,5 трлн руб., сократившись на 0,7% с начала 2017 г.