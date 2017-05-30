«РИА Новости»: из здания ЦБ в Москве украли 11 млн рублей

Неизвестный 29 мая украл более 11,4 млн руб. из Центробанка на Ленинском проспекте в Москве, рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный пролез через окно здания Центробанка, похитил более 11,4 млн руб. и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

РБК в пресс-службе банка сообщили, что в здании Росстандарта по адресу Ленинский проспект, 9, где Банк России арендует помещения для размещения своих структурных подразделений, было похищено личное имущество сотрудников Банка России. В Центробанке подчеркнули, что «Банку России ущерба не нанесено».