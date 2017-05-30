В Госдуму внесен законопроект о противодействии несанкционированным переводам с платежных карт

В Госдуму внесен законопроект, который дает операторам право приостанавливать перевод денежных средств при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. Текст законопроекта опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступили руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Михаил Емельянов.

Что является признаками совершения перевода без согласия клиента, будет решать Банк России. При этом операторы смогут устанавливать свои дополнительные признаки.

Если операторы заметят обязательные признаки перевода без согласия клиента, они должны будут приостановить и перевод, и использование электронного средства платежа, с помощью которого были осуществлены подозрительные операции.

«При этом законопроект не удлиняет срок проведения платежей клиентов кредитных организаций, поскольку предусматривает проведение "антифродовых" процедур оператором по приему денежных средств, обслуживающим плательщика, в пределах стандартного срока, установленного для перевода денежных средств», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки предлагается внести в закон «О национальной платежной системе», закон «О банках и банковской деятельности», закон «О Центральном банке России», а также в Арбитражный процессуальный кодекс России. Законопроект также устанавливает обязанность клиентов уведомлять операторов по переводу денежных средств о фактах доступа третьих лиц к электронным средствам платежа.

Поправками в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) РФ закрепляется право плательщика или оператора по переводу денежных средств обратиться в арбитражный суд с целью установления юридического факта осуществления перевода денежных средств без согласия клиента. «Решение о включении соответствующих норм именно в АПК РФ, а не в Гражданский процессуальный кодекс России обусловлено значительно более высоким качеством рассмотрения дел в системе арбитражных судов, более строгим соблюдением процессуальных сроков, что крайне важно по делам особого производства, и более высокой компетентностью судей арбитражных судов в разрешении споров, связанных с оспариванием переводов денежных средств», – отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.