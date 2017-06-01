Костин: ВТБ может продать свою долю в «Росгосстрахе»

Банк ВТБ рассматривает возможность продажи своей доли в страховой компании «Росгосстрах», сообщил предправления ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«В принципе, у нас есть интерес по выходу из "Росгосстраха", так как любая инвестиция имеет срок», - сказал он.

Банк ВТБ в декабре 2015 г. приобрел около 5% акций «Росгосстраха» общей стоимостью 6 млрд руб. в инвестиционных целях, сообщалось в годовой отчетности банка по РСБУ. В конце 2016 г. появилась информация о возможной сделке по объединению группы «Росгосстраха» с холдингом «Открытие», однако официально о ней не объявлялось. Убыток «Росгосстраха» по МСФО в 2016 г. достиг 33,3 млрд руб.