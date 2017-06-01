Еврокомиссия одобрила план спасения банка Monte Paschi на 8,8 млрд евро

Европейская комиссия одобрила план реструктуризации Banca Monte dei Paschi di Siena, открыв таким образом путь для многомиллиардной сделки по спасению правительством Италии одного из наиболее крупных и хрупких банков страны.

Соглашение заканчивает месяцы переговоров между Италией и европейскими властями относительно условий спасения Monte Paschi, сообщает MarketWatch. В центре внимания были сомнения относительно того, что план выздоровления банка достаточно хорош, поскольку руководство Monte Paschi в декабре не смогло привлечь средства от частных инвесторов до намеченного срока для того, чтобы покрыть дыру в балансе банка.

Нехватка капитала у Monte Paschi составляет 8,8 млрд евро ($9,9 млрд), который частично будет пополнен за счет конвертации «младших» облигаций объемом порядка 2 млрд евро в акции. Остальные средства поступят от итальянского правительства, которому в итоге будет принадлежать 70%-ная доля в банке.

Параллельно с вливаниями в капитал Monte Paschi должен реализовать план реструктуризации, направленный на возвращение на прибыльный уровень в долгосрочной перспективе. Жизнеспособность этого плана имеет решающее значение. Италия воспользуется определенным типом европейского плана спасения организаций, известного как «предупредительная рекапитализация».

По данным источников, план реструктуризации банка включает существенное сокращение расходов, в том числе на персонал, и продажу «токсичных долгов» на сумму около 26 млрд евро.

Monte Paschi, который сейчас вынужден прибегнуть к помощи правительства для своего спасения, является третьим по величине банком Италии. Он был основан в 1472 г. в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства, в настоящее время является старейшим действующим банком мира.