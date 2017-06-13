Со счета клиента банка «БФГ-кредит» было списано 2,5 млрд рублей без его ведома

Со счета клиента в банке «БФГ-кредит» были списаны 2,5 млрд руб., списание произошло в 2015 г. Этот факт удалось установить в ходе служебного расследования временной администрации банка, сообщает RNS. Счет принадлежал, как отмечет агентство, Тамаре Дмитриевне Хорошиловой, полной тезке бывшего акционера «БФГ-кредита».

Арбитражный суд Москвы принял решение включить в реестр требований кредиторов банка и требования Хорошиловой, в чем ранее ей было отказано. «…Суд приходит к выводу, что конкурсным управляющим должника при установлении требований Хорошиловой Т.Д. на основании ее заявления не были учтены материалы служебного расследования, проведенного временной администрацией по управлению КБ "БФГ-кредит", а вывод об отсутствии обязательств был сделан на основании не подписанных Хорошиловой Т.Д. документов», — цитирует агентство решение суда.

Ранее Хорошоловой отказали во включении ее долга в реестр требований кредиторов из-за того, что 2,5 млрд руб. с ее счетов были перечислены в адрес компаний «Еврострой» и «Торговый дом "Главкачество"» в виде кредитов, проценты по ним оценивались на сумму около 330 млн руб. Эти транзакции были задокументированы. Однако, как отметили в суде, эти документы не содержат подписи Хорошиловой, а ее представители в суде заявили, что им не давали поручений перевести эти средства на счет компаний.

Суд апеллирует к результатам служебного расследования: деньги со счетов списывались по личному распоряжению председателя совета директоров «БФГ-кредита» Евгения Мафцира.

«По итогам служебного расследования Хорошиловой Т.Д. направлено уведомление № 1412/1-ВА от 20.05.2016, копия которого представлена в материалы дела. Выводы служебного расследования временной администрации по управлению КБ "БФГ-кредит" конкурсным управляющим не опровергнуты», — подчеркивается в материалах суда.

Конкурсный управляющий доказывал суду, что Хорошилова проводила операции и после списания и знала о состоянии счета. Суд отклонил этот довод, «как основанный на предположениях, имеющий вероятностный характер». «Кроме того, совершение операций Хорошиловой Т.Д. по собственным счетам не опровергает неправомерность перечисления денежных средств с ее счетов иным лицом», — говорится в определении суда. Суд включил требования кредитора в сумме более 2,74 млрд руб.

«БФГ-кредит» лишился лицензии в июле 2016 г., позднее банк был признан банкротом.