ЦБ выявил признаки вывода активов из двух банков

Временные администрации по управлению нижегородским «Форус банком» и ярославским «Булгар банком» выявили признаки вывода активов из организации. Об этом говорится в материалах регулятора.

«Временная администрация по управлению "Форус банком", назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции, направленные на вывод активов банка, в том числе путем выдачи денежных средств из кассы банка его собственнику, а также кредитования физических лиц с сомнительной платежеспособностью и контрагентов по сделкам, не ведущих реальной хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении ЦБ.

Руководство и собственник банка совершали сделки по замене ликвидных активов на неликвидные и проводили операции, имеющие признаки сокрытия фактов ранее осуществленного вывода активов.

При обследовании финансового состояния «Булгар банка» были выявлены признаки вывода активов на сумму более 179 млн руб. «Также [временная администрация] выявила недостачу денежных средств в операционном офисе банка, расположенном в Москве», - отмечается в пресс-релизе. Также были выявлены и факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности заемщиков банка на общую сумму более 307 млн руб. Отрицательный капитал ярославского банка составил 869 млн руб.

Информация о правонарушениях была направлена в правоохранительные органы.