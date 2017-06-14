Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $47 за баррель

Цены на нефть усилили падение, Brent опускалась ниже $47 за баррель впервые с 5 мая. Таким образом рынок отреагировал на публикацию минэнерго США: ведомство сообщило о менее существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.26 мск упали до $46,98 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени до $44,86 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей, в то время как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 2,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 328 000 баррелей.