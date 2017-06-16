Рекомендации по акциям: БКС неоднозначно оценивает электроэнергетический сектор

БКС провел переоценку компаний электроэнергетического сектора:

- повысил рекомендацию по акциям «Мосэнерго» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с 1,5 руб. до 2,6 руб.;

- понизил рекомендацию по акциям ПАО «Россети» с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с 1,1 руб. до 0,82 руб.;

- понизил рекомендацию по акциям «Юнипро» с «покупать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с 3,4 руб. до 2,7 руб.;

- повысил рекомендацию по акциям «Русгидро» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость 0,88 не изменилась;

- понизил рекомендацию по акциям «Энел Россия» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с 1,1 руб. до 1,2 руб.;

- повысил прогнозную стоимость акций «ТГК-1» с 0,008 руб. до 0,012 руб., рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «ФСК ЕЭС» с 0,19 руб. до 0,18 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил рекомендацию по акциям «Яндекса» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость $31 не изменилась.

«ВТБ капитал» понизил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $12 до $11, рекомендация «держать» не изменилась.

Citi понизил прогнозную стоимость акций «Газпрома» с $2,57 до $2,54, рекомендация «покупать» не изменилась.