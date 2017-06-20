Спрос на российские евробонды достиг $6 млрд

Спрос на российские евробонды достиг $6 млрд. Ориентир доходности 10-летнего выпуска установлен на уровне 4,25%, 30-летнего – 5,25%, говорится в рассылке для инвесторов. Закрытие книги заявок ожидается сегодня.

Объем каждого из выпусков пока не определен. Ранее Минфин заявлял, что разместит в этом году евробонды на $3 млрд, организатор размещения тот же, что и в прошлом году, – «ВТБ капитал».

Россия в 2016 г. дважды успешно разместила еврооблигации: в мае – на $1,75 млрд, в сентябре – на $1,25 млрд (оба выпуска с погашением в 2026 г.). Доходность первых постсанкционных евробондов в мае составила 4,75% годовых – ближе к нижней границе коридора. В сентябре 2016 г. значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае 2016 г.

В 2017 г. Минфин хочет разместить новый выпуск на $3 млрд, а также обменять старые выпуски на новые на $4 млрд, говорил ранее министр Антон Силуанов. Такие параметры и предусмотрены законом о бюджете.