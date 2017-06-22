Сбербанк: наши банкоматы защищены от фальшивых купюр

Банкоматы Сбербанка защищены от фальшивых купюр, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе кредитной организации. Это цитирует «Прайм». Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский два дня назад сообщил, что ЦБ отмечает рост объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств.

«Банкоматы Сбербанка оснащены специализированным программным обеспечением, отвечающим за безопасность, и современными купюроприемниками. Программное обеспечение устройств регулярно обновляется. Данные меры позволяют избежать выдачи фальшивых купюр», - сказали в пресс-службе Сбербанка.