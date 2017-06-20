ЦБ: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

Банк России отмечает рост объемов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Как передает ТАСС, это заявил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. По его словам, чаще всего это случается с дешевыми моделями банкоматов, которые проверяют 1-2 защитных признака банкнот. Регулятор требует, чтобы банкоматы проверяли четыре машиночитаемых защитных признака.

Ранее сообщалось, что ЦБ в I квартале 2017 г. обнаружил в банковской системе страны более 12 000 поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6800) составили пятитысячные банкноты, 5200 - банкноты в 1000 руб. Фальшивых десятирублевок было найдено только две.