Тулин: Выплаты АСВ малому бизнесу составят менее 6% всех выплат в 2018 году

В случае введения страхования банковских счетов субъектов малого бизнеса выплаты этим субъектам в следующем году составят менее 6% всех выплат Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, выступая в Совете Федерации.

«Дополнительные взносы в систему страхования вкладов в части новых субъектов, по нашим расчетам, в 2018 г., если система заработает, они будут составлять примерно 8,5% от общей суммы взносов в систему. А выплаты по прогнозам дополнительным, выплаты по возмещению средств субъектам малого бизнеса составят чуть менее 6% от общей суммы выплат», – сказал Тулин.

По его словам, «по-прежнему финансовая нагрузка на систему страхования вкладов будет связана с обязательствами перед физическими лицами». «Наши расчеты, наши прогнозы показывают, что расширение системы страхования вкладов предложенное не будет иметь какого-то принципиального значения, не окажет большого влияния на финансовые показатели работы системы страхования», – сказал он.