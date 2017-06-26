В новый состав совета директоров АСВ могут войти пять человек от правительства

В список кандидатов в новый совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от правительства могут войти первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, замминистра экономического развития Николай Подгузов, замруководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аракелов, референт экспертного управления администрации президента Федор Малышев, замминистра финансов Алексей Моисеев.

Как сообщил Моисеев, Минфин внес этот список на рассмотрение правительства. «Список, который мы внесли в правительство, полностью согласованный. Надеюсь, что правительство поддержит. Это Акимов, Подгузов, Аракелов, Малышев, Моисеев», - сказал он.

Банк России, в свою очередь, не стал раскрывать список своих кандидатов в совет директоров АСВ. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин сообщил журналистам, что регулятор уже определил кандидатов, но пока не готов раскрывать данную информацию.

В связи с наделением Банка России новыми полномочиями по санации банков в рамках нового механизма планируется изменить соотношение представителей ЦБ и правительства в совете директоров АСВ. Количество представителей Центробанка увеличится с пяти до семи, количество представителей правительства уменьшается до пяти. Председателем совета директоров АСВ будет глава ЦБ.

В настоящее время в совет директоров АСВ входят 13 человек: министр финансов Антон Силуанов, первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков, советник председателя Банка России Сергей Игнатьев, генеральный директор АСВ Юрий Исаев, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития министерства экономического развития Юлия Лещевская, референт экспертного управления президента Федор Малышев, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, заместитель министра экономического развития Николай Подгузов, заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев, советник председателя ЦБ Алексей Симановский, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.