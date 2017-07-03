Государство начинает принудительное взыскание долгов с бывших владельцев Приватбанка

Нацбанк Украины заявил, что бывшие владельцы Приватбанка не выполнили обещание по добровольной реструктуризации взятых кредитов. Как передает «Лигабизнесинформ», государство и Приватбанк перешли к юридической процедуре взыскания долгов. Что именно будет в связи с этим делаться, пресс-служба регулятора пока не раскрывает.

«Срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев Приватбанка истек 1 июля 2017 г. Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы не выполнили взятые на себя обязательства», – цитирует агентство пресс-службу НБУ. В Нацбанке отмечают, что банковская процедура «будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании».

Ранее 3 июля Минфин Украины обнародовал письмо, которое 16 декабря прошлого года бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству. Они просили государство купить акции Приватбанка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства и при этом брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Также они обещали не мешать национализации банка, не давить на его новое руководство и не мешать его работе, утверждает министерство.

Минфин объяснил, что национализация Приватбанка была необходима для его спасения и для сохранения финансовой и экономической стабильности на Украине, поскольку выведение с рынка крупнейшего банка в стране могло привести к дестабилизации финансовой системы и иметь значительное негативное влияние на экономику в целом.