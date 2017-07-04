Моисеев: Правительство выделит 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков

На поддержку ипотечных заемщиков планируется дополнительно выделить 2 млрд руб. из резервного фонда правительства, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

«По поручению президента России сейчас правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. Определена правительством сумма – это 2 млрд руб.», – сказал он.

Моисеев добавил, что сейчас есть два предложения – Минстроя и Минфина, которые находятся в стадии согласования между собой. «Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем», – отметил замминистра.