Минфин: Резервный фонд вырос на 54,57 млрд рублей в июне, ФНБ – на 193,2 млрд рублей

Совокупный объем резервного фонда на 1 июля 2017 г. составил 987,27 млрд руб. ($16,71 млрд), фонда национального благосостояния (ФНБ) – 4,386 трлн руб. ($74,22 млрд), говорится в сообщении Минфина.

Резервный фонд на 1 июня составлял 932,70 млрд руб. ($16,50 млрд), ФНБ – 4,192 трлн руб. ($74,18 млрд). Таким образом, резервный фонд в июне увеличился на 54,57 млрд руб., ФНБ – на 193,19 млрд руб.

В июне средства ФНБ на 790,61 млн руб. были перечислены на депозит во Внешэкономбанке, размещенный в декабре 2016 г. за счет средств ФНБ в целях финансирования проекта Внешэкономбанка «Модернизация вагонов метро в Будапеште (Венгрия)» и на 21,66 млрд руб. – в целях финансирования проекта «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов московского метро».

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств резервного фонда на 1 июля составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов.

Средства ФНБ на отдельных счетах по учету в Банке России составляют $19,40 млрд, 20,41 млрд евро и 3,83 млрд фунтов стерлингов.