«Тинькофф банк» решил создать собственную сеть банкоматов

Тинькофф банк решил создать собственную сеть банкоматов, хотя долго обходился без этого. Как передает «Интерфакс», основной владелец банка Олег Тиньков сообщил в Instagram, что первый банкомат кредитной организации установлен в ТЦ «Водный». Как планируется развивать сеть и сколько денег банк планирует в нее вложить, он не раскрыл.

О возможности создания собственной сети банкоматов в 2017 г. владелец «Тинькофф банка» заявил в октябре 2016 г. на форуме «Финополис-2016». На тот момент, по его словам, вопрос «очень сильно» прорабатывался. «Но, естественно, мы хотим подойти к этому по-другому, это будет не просто банкомат, а нечто большее», - сказал тогда он.