ЦБ хочет признавать сделки доверительными исходя из своего профессионального суждения

ЦБ предлагает закрепить в законе свое право признавать сделки основанными на доверительных отношениях, исходя из мотивированного суждения регулятора. Об этом говорится в докладе для общественных консультаций, посвященном использованию мотивированного суждения в надзорной практике Банка России.

Анализ сделок банков, основанных на доверии между контрагентами, показал, что некоторые из них совершались для обхода законодательства и нормативных актов Банка России, следует из доклада. В таких сделках используются подставные лица (в том числе без оформления договорных отношений между контрагентами), а денежные средства могут размещаться на корреспондентских счетах в банках-корреспондентах и в виде межбанковских кредитов.

Регулятор считает, что если он сможет применять профессиональное суждение на основании закона, то это снизит недобросовестные практики и повысит прозрачность работы банков.

По закону ЦБ уже может применять мотивированное суждение для признания лица связанным с тем или иным банком (для определения максимального размера риска на связанное с банком лицо). ЦБ предлагает распространить это право и на некредитные финансовые организации.