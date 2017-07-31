У Сбербанка произошел сбой в работе платежной системы

Клиенты Сбербанка России испытывали временные трудности в проведении операций, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе кредитной организации. В пресс-службе заявили, что в настоящее время работа систем полностью восстановлена.

«Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», – отметили в пресс-службе.

В колл-центре Сбербанка уточнили, что отмечались некоторые ограничения в проведении операций по картам в банкоматах самого Сбербанка и сторонних банков, в «Сбербанк онлайне» и мобильном банке, а также при оплате товаров и услуг в интернете.