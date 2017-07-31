Рекомендации по акциям: «ВТБ капитал» и Citi по-разному смотрят на бумаги НЛМК

«ВТБ капитал» понизил рекомендацию по акциям «Энел Россия» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость 1,35 руб. не изменилась.

«ВТБ капитал» понизил рекомендацию по GDR НЛМК с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость $21 не изменилась.

Citi повысил прогнозную стоимость GDR НЛМК с $14,62 до $17,4, рекомендация «продавать» не изменилась.

Citi понизил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» с 86 руб. до 74 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Citi повысил рекомендацию по GDR «Магнита» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с 2300 руб. до 2600 руб.