Курс евро ненадолго превысил 71 рубль впервые с ноября 2016 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник вечером кратковременно превысил 71 руб. впервые с 14 ноября 2016 г., доллар поднялся выше 60 руб.

Курс евро в 18.59 мск составил 71,03 руб. за евро, прибавив 98 коп. к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался чуть выше 60 руб. за доллар - плюс 47 коп. к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», заметный рост евро к рублю обусловлен ростом пары «евро-доллар» на мировом рынке Forex, превысившей $1,18 впервые с января 2015 г. В моменте пара «евро-доллар» достигала отметки $1,1827.