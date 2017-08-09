Рекомендации по акциям: Goldman Sachs понизил рекомендацию по бумагам «Алросы»

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $20 до $24, рекомендация «держать» не изменилась.

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $45 до $49,2, рекомендация «покупать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил рекомендацию по акциям «Алросы» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась со 110 руб. до 95 руб.

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций «Юнипро» с 3,07 руб. до 2,91 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» понизил прогнозную стоимость акций «Юнипро» с 3,56 руб. до 3,32 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.