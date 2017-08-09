ВТБ сохраняет прогноз чистой прибыли в 2017 году в 100 млрд рублей

ВТБ пока сохраняет прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2017 г. в размере 100 млрд руб., сообщил зампред правления ВТБ Герберт Моос в ходе телефонной конференции с журналистами.

Он добавил, что ВТБ сохраняет ожидания по росту кредитования в 2017 г.: по юрлицам ждет роста на уровне рынка, по физлицам - выше.

ВТБ ранее прогнозировал, что корпоративное кредитование будет расти вместе с рынком (который вырастет на 6%), а розничное - выше рынка (рост которого ожидается на уровне 10%).