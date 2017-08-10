Глава Крыма: угрозы вкладчикам Генбанка нет

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня заверил вкладчиков санируемого Генбанка, что угрозы их вкладам нет. «Приостановки платежей нет и не предвидится, угрозы для вкладчиков нет, правительство полностью контролирует ситуацию. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие», - сказал Аксенов.

По его словам, санация банка даже пойдет на пользу крымчанам. «Процедура поможет создать устойчивую конструкцию, в результате чего крымчане получат дополнительную линейку продуктов. Я думаю, по более взвешенным процентным ставкам», - подчеркнул он.

Сегодня ЦБ объявил, что принял решение о санации Генбанка, работающего в Крыму. Управлять банком будет временная администрация регулятора, а затем его финансовым оздоровлением займется Собинбанк, принадлежащий банку «Россия» Юрия Ковальчука, Николая Шамалова и Геннадия Тимченко.

Банк продолжит работу в обычном режиме, сообщил ЦБ: инвестор Генбанку потребовался для «поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости», указал регулятор. «Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым», - говорится в сообщении.

Сейчас 25% Генбанка принадлежит Республике Крым, еще 25% - департаменту по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Среди миноритариев Генбанка известный финансист Евгений Двоскин (7,2% акций). За три года Генбанк из небольшой кредитной организации превратился в банк среднего размера. С 2014 г. его активы выросли в четыре раза до 31,8 млрд руб. (данные на 1 июля).