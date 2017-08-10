Банк Англии продолжит выпуск купюр с животным жиром

Банк Англии продолжит выпуск новых купюр, для производства которых используются компоненты, получаемые из животных жиров, сообщили в регуляторе. Против производства таких денег выступили вегетарианцы и зоозащитники.

Английский ЦБ уже потратил на выпуск новых денег £46 млн и не будет изымать их из обращения, но пообещал изучить вопрос.

При производстве новых банкнот достоинством £20, а также купюр по £5 и £10 будет использоваться состав полимера, содержащий менее 0,05% вещества с продуктами животного происхождения.

В Банке считают, что альтернативой банкнотам с жирами может стать материал, содержащий пальмовое масло. Однако для использования пальмового масла придется потратить дополнительно из государственного бюджета £16,5 млн в течение 10 лет, а также это негативно скажется на экологии.

Новая банкнота достоинством £10, которая будет в 2,5 раза более прочной, чем бумажные деньги, появится в обращении в сентябре этого года, купюра в £20 — в 2020 г.