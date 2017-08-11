Рекомендации по акциям: Инвестбанки начали анализ GDR «Полюса»

Goldman Sachs начал анализ GDR «Полюса» с прогнозной стоимостью $43 и рекомендацией «покупать».

Morgan Stanley начал анализ GDR «Полюса» с прогнозной стоимостью $41 и рекомендацией «покупать».

«Сбербанк CIB» начал анализ GDR «Полюса» с прогнозной стоимостью $42,6 и рекомендацией «покупать».

JPMorgan повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $22,5 до $26, рекомендация «продавать» не изменилась.

UBS повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $33 до $33,6, рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость GDR ВТБ с $1,22 до $1,45, рекомендация «продавать» не изменилась.

БКС провел переоценку компаний металлургического сектора:

- повысил прогнозную стоимость акций «Норникеля» со $190 до $210, рекомендация «покупать» не изменилась;

- возобновил анализ акций UC Rusal с прогнозной стоимостью 7,3 гонконгского доллара и рекомендацией «покупать».