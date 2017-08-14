В отношении бывшего предправления Татфондбанка Мусина возбуждено 13 уголовных дел

Следственные органы возбудили 13 дел в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по признакам злоупотребления полномочиями. «Они связаны с хищением денежных средств ПАО «Татфондбанк» посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.», - говорится в сообщении ведомства.

Ущерб от действий бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка превысил 50 млрд руб., сообщила в пресс-службе.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.