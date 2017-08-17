Кирилл Мясоедов покидает Росбанк

Региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка Кирилл Мясоедов покинет свой пост в конце августа. Об этом он рассказал «Ведомостям». Свое новое место работы он не назвал, сказав, что хочет сосредоточиться на завершении накопившихся частных дел. Комментарий Росбанка «Ведомостям» пока получить не удалось.

Мясоедов возглавил Северо-Западный филиал Росбанка осенью 2014 г., он сменил Илью Злуницына, который тогда перешел в Россельхозбанк. Мясоедов в 1996 г. окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию. Работал в Мосбизнесбанке и МДМ-банке. В 2003 г. он стал заместителем управляющего Санкт-Петербургским филиалом Росбанка.