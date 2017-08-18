Рекомендации по акциям: Deutsche Bank понизил рекомендации по бумагам «Норникеля» и Evraz

«Сбербанк CIB» повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru с $28,26 до $34,34, рекомендация «покупать» не изменилась.

Deutsche Bank провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил рекомендацию по GDR «Норникеля» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась со $16,1 до $15,8;

- понизил рекомендацию по акциям Evraz с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с 2,6 до 2,77 британского фунта.