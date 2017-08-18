Власти Латвии арестовали акции Bank M2M Europe, принадлежащие российскому банкиру Вдовину

Власти Латвии арестовали акции Bank M2M Europe, принадлежащие крупнейшему собственнику банка Андрею Вдовину, свидетельствует распоряжение судебного исполнителя, с текстом которого ознакомилось агентство BNS.

Арест наложен на основании решения Высокого суда Англии от 11 июля о взыскании 7,658 млн евро в пользу Александра Митрошенкова. Судебный исполнитель запрашивает у банка информацию о количестве принадлежащих Вдовину акций и их видах, накладывая запрет на их отчуждение и перерегистрацию.

«Арест акций латвийского банка Bank M2M Europe в пользу Александра Митрошенкова является далеко не первым, так как ранее на те же самые акции уже был наложен арест в интересах других кредиторов. В такой ситуации, на текущий момент, по латвийскому закону Митрошенков стоит «последним в очереди», то есть объективно шансы на получение возмещения за счет арестованных акций являются более чем призрачными. Кроме того, акции уже давно не принадлежат Вдовину, так как были им проданы задолго до вынесения решения о наложении на них ареста.Что касается истории о банкротстве г-на Вдовина по инициативе Финпромбанка, то права требования Финпромбанка к Андрею Вдовину уже давно прекращены. По всей видимости, АСВ имело не полный пакет документов при подаче иска ко Вдовину», - говорится в комментарии Климента Русакомского - управляющего партнера юридической компании «Парадигма», представляющей интересы Вдовина.

Митрошенков является президентом российской «Трансконтинентальной медиакомпании», вице-президентом Академии российского телевидения, вице-президентом совета Ассоциации коммуникационных агентств России.

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии и Европейский центральный банк рассматривают сейчас запланированные изменения в составе акционеров Bank M2M Europe. Это подтвердили агентству BNS официальный представитель банка Инна Берзиня и руководитель отдела по общественным связям комиссии Лайма Ауза.

Также сообщалось, что в российский суд подан иск о признании Вдовина банкротом. Иск основан на том, что Вдовин не выплатил Финпромбанку кредит в размере $11 млн. Сам он этого долга не признает.

Вдовин купил латвийский Bank M2M Europe в мае 2013 г., став его единственным владельцем, но затем уменьшил свое участие. На конец марта этого года ему принадлежало 56,09% акций банка.