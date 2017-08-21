Цены на нефть незначительно падают после резкого скачка в пятницу

Цены на нефть незначительно падают после резкого скачка в пятницу на прошлой неделе. Октябрьские фьючерсы на Brent к 8.45 мск подешевели на 0,17% до $52,63 за баррель. WTI подешевела на 0,08% до $48,5 за баррель.

Причиной роста цен на нефть в пятницу стала неподтвержденная информация о том, что ExxonMobil Corp. закрывает один из крупнейших НПЗ в США, сообщает MarketWatch. «Этот завод-монстр – второе по величине нефтеперерабатывающее предприятие в Штатах», его мощность составляет 584 000 баррелей в сутки, заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

«Потеря, по неподтвержденным данным, этого НПЗ может привести к тому, что другие НПЗ попытаются исправить ситуацию, повышая цены на тяжелую нефть, которую становится все сложнее найти», – полагает он.