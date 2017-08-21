За развитие бизнеса группы «СМП банка» в Петербурге будет отвечать Александр Конышков

Петербургский филиал «СМП банка» возглавит Александр Конышков, это произойдет после согласования кандидатуры в ЦБ, сообщила пресс-служба группы «СМП банка». По ее данным, Конышков будет отвечать за развитие в регионе бизнеса группы «СМП банка» (в нее входит также Мособлбанк, санацией которого с мая 2014 г. занимается «СМП банк»).

Весной этого года Конышков покинул банк «Санкт-Петербург», где работал с 2014 г. сначала вице-президентом, потом заместителем председателя правления.

Конышков родился в 1970 г., окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В банковской сфере работает с 1993 г. Он работал «Дрезднер банке», потом руководил филиалом Международного московского банка в Санкт-Петербурге. В 2007–2013 гг. работал в Райффайзенбанке, с сентября 2008 г. возглавлял его северо-западный региональный центр.