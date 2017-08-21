ЦБ обнаружил в банке «Нефтяной альянс» следы вывода активов на 7,7 млрд рублей

Временная администрация по управлению московским банком «Нефтяной альянс», у которого 14 марта ЦБ России отозвал лицензию, выявила в нем операции по выводу активов, а также недостачу оригиналов ряда договоров, говорится в сообщении Банка России.

Активы, в частности, выводились путем заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества банка. Объем противоправных сделок не уточняется.

Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы договоров, среди которых - кредитные договоры с заемщиками на общую сумму более 7,7 млрд руб.

По итогам проверки Банк России направил информацию об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.

ЦБ ранее оценил дыру в капитале банка «Нефтяной альянс» почти в 7,2 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию у банка «Нефтяной альянс» за утрату капитала. По данным ЦБ, «Нефтяной альянс» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств (капитала).