Рекомендации по акциям: Bank of America повысил прогнозную стоимость бумаг «Роснефти»

Bank of America повысил прогнозную стоимость GDR «Роснефти» с $6,15 до $6,75, рекомендация «покупать» не изменилась.

Bank of America понизил рекомендацию по GDR НЛМК с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $25 до $24.

HSBC повысил прогнозную стоимость акций «Дикси» с 215 руб. до 267 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость ADR VEON с $5,8 до $5,7, рекомендация «покупать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость GDR «Фосагро» с $17,6 до $17,5, рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость GDR «Тинькофф банка» с $13,3 до $14,3, рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость GDR TMK c $ 6,9 до $6,7, рекомендация «покупать» не изменилась.