Банк «Возрождение» удвоил полугодовую прибыль

В первом полугодии 2017 г. чистая прибыль банка «Возрождение» по МСФО выросла в годовом измерении почти в два раза и составила 1,1 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс», во II квартале чистая прибыль банка составила 563 млн руб. против 773 млн руб. годом ранее.

Чистый процентный доход «Возрождения» за отчетное полугодие составил 5,9 млрд руб., это на 26% больше, чем годом ранее. Чистая процентная маржа достигла на первое июля 4,9% против 4,2% годом ранее. Чистый комиссионный доход за шесть месяцев вырос на 13% в годовом исчислении и составил 2,3 млрд руб.

Активы банка выросли за полгода на 2% до 245 млрд руб.

Во II квартале кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился на 2% и составил 201 млрд руб. Прирост за полугодие относительно начала года составил 6%. Розничный портфель в январе - июне увеличился также на 6% - до 68 млрд руб., корпоративный - на 4% до 98 млрд руб. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу за тот же период вырос на 11% и составил 35 млрд руб. Доля неработающих кредитов в совокупном портфеле не изменилась за квартал и осталась на уровне 6%. С начала года показатель сократился на 2 процентных пункта.

Отчисления в резервы за первое полугодие составили 2,2 млрд руб., сократившись на 4% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года.

Средства розничных клиентов банка в первом полугодии выросли на 4% и составили 125 млрд руб. Остатки на расчетных счетах компаний увеличились на 14% до 41 млрд руб. Депозиты юрлиц сократились на 29% до 20 млрд руб. Собственный капитал «Возрождения» за шесть месяцев вырос на 2% до 24,3 млрд руб.