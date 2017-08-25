EY будет использовать беспилотники для аудита на Кипре

Кипр станет одной из стран, где компания Ernst & Young начнет использовать беспилотники для проведения аудита предприятий в промышленном секторе и розничной торговле. Об этом пишет Cyprus Mail со ссылкой на заявление компании. Ранее EY провела серию пробных испытаний беспилотных летательных аппаратов и инновационного программного обеспечения. По словам руководителя EY в ЕС Херманна Сидху, за несколько месяцев испытаний компания получила убедительные результаты и пришло время распространить этот проект на аудит в различных отраслях по всему миру.

С помощью беспилотников планируется, например, автоматизировать подсчет готовой продукции на автомобильных заводах и запасов на складах ритейлеров. Дроны будут работать автономно и использовать для идентификации различных объектов как системы визуального распознавания изображений и знаков, так и штрих-коды и этикетки. Вся информация будет передаваться на цифровую платформу, объединяющую более 80 000 аудиторов компании.

«Сейчас больше чем когда бы то ни было мы используем новые цифровые технологии не только для того, чтобы предложить более эффективные бизнес-решения и большую прозрачность нашим клиентам, но и для того, чтобы повысить качество нашего контроля», - заявил директор EY на Кипре Ставрос Панзарис.

Беспилотники уже широко используются в различных отраслях - от доставки грузов до сельского хозяйства и мониторинга окружающей среды.